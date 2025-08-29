矢口真里、子供の″可愛すぎる″絵描き作品を紹介!「ダイソー様のおかげで描き放題」
元モーニング娘。の矢口真里がInstagramで更新。絵描き歌にハマっている次男の様子と作品の数々を写真を添えて投稿した。矢口は、「歌いながら描くのですが、可愛過ぎて周りの大人達は悶絶しています」と述べ、アンパンマンとドラえもん、矢口の似顔絵を描いている様子をシェア。
続けて、最近は色をちゃんとつけられるようになったといい、「１日に落書き帳を半分くらい使いますw」と楽しそうに語った。さらに、「ダイソー様のおかげで描き放題です♡ありがとう」と親子の楽しい時間を大切にしている様子が伺える。
この投稿にファンからは「絵めっちゃ上手いーーー」「可愛いまりっぺと天使ちゃん」「こんな、可愛いお母さんに、可愛いお子さん」など温かい声が多く集まった。
