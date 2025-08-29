【Switch2 用 冷却ファンスタンド 】 9月10日 発売予定 価格：オープン 参考価格：2,728円

コロンバスサークルは、「Switch2用 冷却ファンスタンド」を9月10日に発売する。価格はオープン。参考価格は2,728円。

本製品は、Nintendo Switch 2本体を熱から守る冷却ファン機能付のプレイスタンド。冷却ファンは「静音設計」で、本製品のUSBケーブルをUSBポートに繋ぐことでファンが稼働する。

また、本体を設置するスタンド部分の角度は、自由に調整可能。冷却ファンが付いていながら軽量で、コンパクトに折りたたんで持ち運ぶこともできる。

なお、Switch2本体との接触部分には耐久性の強いゴム製パットが配置されており、本体をしっかり固定できる。

対応機種は、Switch2本体だけでなく、従来のSwitch本体やSwitch有機ELモデル本体など。ほかにも各種スマートフォンやタブレットのスタンドとしても使える。

※本製品はコロンバスサークルのオリジナル製品であり、任天堂社のライセンス製品ではありません。

※記載されている名称または商品名は各社の商標または登録商標です。

※画面は開発中のものです。本製品の仕様、形状、色は改良のため予告なく変更する場合があります。