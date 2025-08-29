「可愛すぎるので心の準備をしてからご覧くださいぃ……」



【動画】黒猫のお目めキョロキョロを見る

こんなポストをされたのはもんちゃん（@mon_mmmo）さん。



投稿された動画には、真っ黒な毛並みの中で宝石のような緑の瞳を輝かせ、じっと見つめる黒猫のもんちゃんの姿が映っています。まるで視線だけで会話しているようなその様子は、見る人の心を一瞬で奪う可愛さ。



「見た瞬間心臓掴まれた…」

「黒猫の魅力が詰まりすぎている」

「尊すぎて言葉が出ない」

「確かに心の準備いるやつ」



多くの人がその可愛さに悶絶していました。ポストをされたもんちゃんさんにお話を伺いました。



――撮影当時のもんちゃんの様子は？



「たまたま部屋の前を通りがかり覗いたところ、いつものようにもんちゃんが寛いでいました。かまって欲しそうに『にゃあ…』と声をかけてくれたので、甘えたい気持ちだったのだと思います」



――撮影はご自宅ですね？



「この部屋はもんちゃんのお気に入りの場所で、本来は私（妻）の趣味の部屋兼客間です。



もんちゃんは日中はほとんどここで過ごしているので、もんちゃん専用部屋と化しています。毎日、窓に取り付けたハンモックで外を眺めたり、ベッドに転がって過ごしています」



――カメラ目線でじっとしている姿は、よく見られるのでしょうか？



「撮られていることを意識させてしまうと少しムッとして目線を外されてしまうので、そういう場合はすぐに撮影をやめます。



目線をもらえるかどうかは完全にもんちゃんの気分次第ですね。この時はたまたまカメラに関心が向かなかったのだと思います」



――今回の動画を撮ろうと思ったのは？



「かまって欲しそうな雰囲気だったので、私の指やおもちゃを動かして一緒に遊びました。



遊んでいるうちにベッドにペターッとくっつくような体勢になり、目だけで指やおもちゃを追ってくる様子がとっても可愛かったので動画を撮り始めました」



――この動画のどんな点が“可愛すぎる”と感じましたか？



「真っ黒なふわふわの中で宝石のような緑色の目だけが動いているのが可愛すぎる！と感じました。



キョロキョロとした視線が黒色の中に浮かび上がって強調されていて、黒猫の魅力が詰まっていると思います。



あまりにも可愛かったので、これは心の準備をしてから見てもらわなければならないと思いました」



――この動画に大きな反響がありました。



「親（飼い主）の愛猫フィルターがかかっておりますが、投稿前に『こんなに可愛い動画を世界に公開しても大丈夫なのだろうか、可愛さに狂う人が出てしまうのではないか』と本気で心配しました（笑）。



いざ投稿すると、想像以上に大きな反響をいただき驚きました。皆様が様々な楽しい言葉をかけてくださって、お返事はしきれませんでしたが一つ一つニヤニヤ喜びながら読んでいます」



もんちゃんさんは「皆様、いつも優しい言葉をもんちゃんにかけてくださりありがとうございます。もんちゃんにもよく『こんな嬉しい言葉をかけてもらっているよ』と読み上げて伝えています。



これからも平和に楽しく、愛猫もんちゃんの日常を投稿してまいりますので、共に愛でてもらえますと幸いです」と話してくれました。



黒猫ならではの艶やかな毛並みと、そこから覗く鮮やかな瞳。その可愛さに「心の準備」を必要とするというのも納得です。これからも、もんちゃんの癒しの時間を楽しみにしたいですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）