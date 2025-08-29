8月29日、20日、31日に山梨・山中湖交流プラザきららで開催の野外フェスティバル「SWEET LOVE SHOWER」が29日、公式SNSを更新。この日、出演する人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」について、観客によるライブ中の写真・動画の撮影が可能となったという異例の発表を行った。

同フェスの公式Xで「本日出演のMrs. GREEN APPLEですが、急遽、お客様による写真・動画の撮影が可能となりました。また、撮影した写真・動画はSNSへのアップロードも可能です」と伝えられた。

また、注意事項として「カメラ付き携帯電話のみ撮影可能です(一眼レフ等のカメラ機材は禁止です)」「演奏の妨げになるフラッシュ撮影は禁止です」「ご自身の顔より上に携帯電話を上げての撮影は周囲のお客様の迷惑となりますのでお控えください」と呼びかけた。

Mrs. GREEN APPLEの公式Xでもこの投稿をリポスト。ボーカルの大森元貴は「本日ラブシャ」と呼びかけていた。

異例の撮影許可の発表に、SNSでは「ガチでマジな大サービスやん」「最高ですー！！」「さすが、ミセス！参戦してる方、楽しんで」との好意的な反応が多数書き込まれていた。