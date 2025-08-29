【マイニンテンドーストア：Nintendo Switch 2招待販売】 申込み受付期間：9月中旬予定 第1回招待の案内：10月上旬予定

任天堂は、マイニンテンドーストアでの「Nintendo Switch 2」第5回抽選販売に当選しなかった人を対象に招待販売を実施する。申込み受付期間は9月中旬を予定し、案内が開始するのは10月上旬予定。

マイニンテンドーストアにおける「Nintendo Switch 2」第5回抽選販売に当選しなかった人を対象に、11月以降発送予定となるNintendo Switch 2 本体についての招待販売が行なわれることが発表された。

対象者には購入の案内を送るとしており、案内を受け取った人は指定の期間内に希望の種類のNintendo Switch 2 本体および周辺機器を購入することができるとのこと。手続きの詳細については決定次第お知らせページにて案内され、受付期間の開始日にメールでもお知らせされる。

今回の招待販売の対象となるのは以下の通り。

【招待販売の対象者】 第5回抽選販売に応募条件を満たした上で応募している方 過去のNintendo Switch 2 抽選販売で一度も当選していない方 招待者の抽出時点において、ニンテンドーアカウントにNintendo Switch 2 と連携した履歴がない方

なお、上記以外の全ての購入希望者への招待販売は年内に案内することが難しい状況とのことだが、Nintendo Switch Onlineへの累積加入期間が6年以上の場合は、年内お届け分の招待販売について案内を送るとのこと。

それ以外の人については、ニンテンドーアカウント等の利用状況を参照した上、順次招待販売について案内するとしている。

【参照にする利用状況】 Nintendo Switchソフトのプレイ本数（有料ソフトのみ） Nintendo Switchの総プレイ時間（有料ソフトのみ） Nintendo Switch Onlineへの累積加入期間

□「招待販売について」のページ

(C) Nintendo