登山規制２年目を迎えた富士山の山梨県側登山道・吉田ルート。

昨夏には危険な「弾丸登山」はほぼ解消され、県では今夏からは十分な装備をもたず体調不良のリスクが高まる「軽装登山者」への対策も強化した。「安全な山」に変わりつつある霊峰。その現状を知ろうと、山頂を目指してみた。（涌井統矢）

２３日午前９時前、５合目に設けられたゲートを通過すると、周囲は訪日外国人ら登山客の姿がみられた。

快晴に恵まれたこともあり、この日の通行許可者数は今夏最多の３４２４人。４０００人の入山上限に近づく「大盛況」だ。多くの登山客とともに、ひたすら足を進めていく。

８合目周辺で登山者らの様子を取材した後、７合目の山小屋で休憩を取る。午後９時半頃に目を覚ますと、そこから頂上を目指した。

９合目付近では、深夜から未明にかけて一部混雑は見られたが、列が長らく止まることはなかった。

指導員らの「日の出には間に合いますよ」との呼びかけに耳を傾け、追い越しなどのマナー違反もなく、列には秩序が見られた。

２４日の午前５時頃には、無事にご来光を拝むことができた。規制前には日の出の時間になっても登山道で「渋滞」が起きていたといい、１０年以上にわたり安全指導を行う「県富士登山適正化指導員」の萩原規夫さん（６４）は「今は全員が間に合いなによりだ」と、健やかな表情で登山者を見守っていた。

初めて訪れたという川崎市の会社員男性（２７）は「人でごった返す姿を想像していたので、思っていたより快適でまた登りたい」と話した。

今夏の規制では、弾丸登山対策として設置した５合目ゲートの閉鎖時間を２時間前倒しする対応の強化を実施している。昨夏は大幅な改善がみられたが、一部登山者が閉鎖時間間際に入山し、山小屋や登山道の脇で仮眠するケースも散見された。

そうした姿は今夏はほぼ見られないといい、８合目で長年、山小屋スタッフとして勤める男性（４５）は「規制前の夜は、外で凍える登山者が体調を崩さないか心配になっていたが、今は安心して過ごせる」と胸をなで下ろす。

今回の登山道では、９合目付近で防寒シートにくるまっていたマレーシア国籍の４人家族を見かけた。ただ、今夏からは軽装の登山客に対しての指導も強化しており、登山に適した靴、防寒着などの十分な装備をもたない人の入山を「拒否」できるようになった。

この家族も「５合目で指導を受けて登山靴や雨具、防寒具などを一式レンタルした」と、装備は十分な様子だった。

規制の効果がうかがえる一方、登山道に設置された救護所の様子が気になった。

８合目の「富士吉田救護所」では、７月末時点では、１日あたりの受診者数が６・０人。前年、前々年とほぼ横ばいになっているという。

高山病患者が半数近くを占めているといい、同所で診療にあたる板倉淳医師（６６）は「日本一高い標高で、低地とは環境も異なるので、十分な装備をもっているだけで安心してはいけない」と話す。

２３日は、天候にも恵まれたことから翌朝までで４人の受診にとどまったが、慣れない山登りで２０歳代の女性が高山病の症状を訴え、診療を受けていた。

同日診療にあたった三井愛医師（４３）は「体力や集中力が低下する下山時のけがが多いので、低山などでトレーニングを重ねてから登るのが好ましい」と話していた。

夏山遭難４６件

山梨県警は２８日、夏山シーズン（７月１日〜８月２４日）の山岳遭難件数は４６件で、昨年同期比で１０件増加したと発表した。高山での遭難が相次いだ一方、富士山は３件減の２件にとどまった。

山系別では、南アルプス山系が３１件、秩父山系が１０件などとなった。北岳など標高２５００メートル以上の山では３１件で、全体の６割超を占めた。態様別では、転倒が最多の１５件、滑落１２件、発病７件が続いた。遭難者の９割超が県外や国外在住者だったという。

佐藤充・生活安全部長は同日の定例記者会見で「遭難の一因として、登山者の事前の情報収集不足や体力不足が考えられる」と指摘。富士山の登山規制については、「安全登山に直結しており、対策として順調に推移しているのではないか」と推察した。