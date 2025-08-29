¥Û¥ó¥À¤¬ËÜ¼Òµ¡Ç½¤òÅìµþ¡¦È¬½Å½§¤Ë°ÜÅ¾ ÀÄ»³¥Ó¥ë¤Ï°ìÉô¾ùÅÏ¤··ú¤ÆÂØ¤¨
¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¥Û¥ó¥À¡×¤Ï2029Ç¯¤ò¤á¤É¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ÀÄ»³¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËÜ¼Ò¤òÅìµþ±ØÁ°¤ÎÈ¬½Å½§¤Ë°ÜÅ¾¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥ó¥À¡×¤Ï1985Ç¯¤«¤é40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹Á¶è¤ÎÀÄ»³°ìÃúÌÜ¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎËÜ¼Òµ¡Ç½¤òÅìµþ±ØÁ°¤ÎÈ¬½Å½§¤Ë°Ü¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÜÅ¾¤Ï2029Ç¯¤ò¤á¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥í¥¢ÌÌÀÑ¤Ïº£¤ÎÀÄ»³¥Ó¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½6.8ÇÜ¤Ë¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ÜÅ¾¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢½¾¶È°÷¤Î¸òÎ®¤¬Áý¤¨¤Æ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ»³¥Ó¥ë¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤Î½êÍ¸¢¤Î°ìÉô¤ò»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¾ùÅÏ¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾¼Ô¤¬¶¦Æ±¤Ç¥Ó¥ë¤ò·ú¤ÆÂØ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤¬°ìÉô¤Î¥Õ¥í¥¢¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ó¥À¤Ï¸½ºß¡¢ËÜ¼Òµ¡Ç½¤ò¸×¥ÎÌç¤Ë²¾°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£