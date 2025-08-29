¡ÚÂ®Êó¡Û¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¼Ô¿ô¡¡1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê8.73¿Í¤Ç10½µÏ¢Â³Áý²Ã¡¡3Ëü3275¿Í¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
Á´¹ñ¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬8.73¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢10½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î18Æü¤«¤é24Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ª¤è¤½3000¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¡¢3Ëü3275¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï8.73¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢Á°¤Î½µ¤Î6.30¿Í¤«¤éÂçÉý¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢10½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢¶¯¤¤¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÊÑ°Û³ô¤Î´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£