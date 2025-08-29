【ドロシー：ノスタルジア】 2026年9月 発売予定 価格：26,800円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「ドロシー：ノスタルジア」を2026年9月に発売する。価格は26,800円。

本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」のキャラクター「ドロシー」をドレス衣装「ノスタルジア」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

テーブルに寄りかかり、魅惑的な曲線美を見せつけながら、優しく微笑むドロシーが再現されている。やかな衣装のしわや色彩は、原画の質感が再現され、翼やアクセサリーも細かく造形されている。テーブルの上のスイーツやピナのぬいぐるみもしっかりと造形されている。

また、グッドスマイルカンパニー公式ショップでは特典として「アクリル色紙」が付属する。

スケール：1/7

サイズ：全高約220mm

(C)SHIFT UP CORP.

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。