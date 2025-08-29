「今日好き」“やまあいカップル”細川愛沙、須藤大和の20歳誕生日祝福 2ショットに反響「愛が深い」「凄すぎ」
【モデルプレス＝2025/08/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた須藤大和、あいさ（細川愛沙）が28日、それぞれのInstagramを更新。須藤の20歳の誕生日を祝う様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】恋リア出身美男美女カップル、20歳誕生日祝いが豪華すぎる
細川は「20歳のお誕生日おめでとう」「今年で大和の誕生日をお祝いするの3回目」とつづり、「20」の数字のバルーンやプレゼント、ケーキと共に誕生日を祝う写真を公開。須藤も「20個もプレゼントくれて、ありがとう」「これから先もよろしくね」と感謝を伝えた。
この投稿に、ファンからは「20歳おめでとう」「愛が深い」「感動」「20個のプレゼント凄すぎ」「素敵なカップル」「末永くお幸せに」「羨ましい関係」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。須藤と細川は「フーコック島編」でカップル成立となり、“やまあい”カップルとして注目を集めている。また、細川はギャル雑誌「egg」の専属モデルとしても活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆細川愛沙、須藤大和の20歳誕生日祝福
