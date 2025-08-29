ロシア軍によるウクライナの首都への大規模な攻撃で、これまでに23人が死亡しました。停戦を目指す中での攻撃に、欧米各国からロシアを批判する声があがっています。

ウクライナの首都キーウで28日、ロシア軍の大規模な攻撃があり、これまでに子供4人を含む23人が死亡しました。

停戦に向けた協議が進む中での攻撃に、ゼレンスキー大統領は「世界への明確な答えだ。ロシアは交渉ではなくミサイルを選んだ」と厳しく非難しました。

ホワイトハウスのレビット報道官は、トランプ大統領がこの知らせに驚きはしなかったものの、「不満に感じている」と明らかにしました。

またアメリカのケロッグ特使は、「標的は兵士でも武器でもなくキーウの住宅地だった」とし、トランプ大統領の和平努力を損なうものだと言及しています。

この攻撃で、EU代表部やイギリス機関の建物なども被害を受けていて、スターマー首相も「プーチンは子供や民間人を殺し、平和への希望を妨害している」とSNSに投稿するなど、欧米各国から批判の声が上がっています。

こうした中、ドイツのメルツ首相は28日、トランプ大統領の仲介のもと開催が模索されているロシアとウクライナの首脳会談について、「明らかに実現しない」との見方を示しました。