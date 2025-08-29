¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚà¥ÉÇÉ¼ê¥Ó¥¥Ë¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤°¤Ó¤°¤Óá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¿Æ»Ò¡×¡Ö¿åÃå¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¤Á¤ç¤ê¡¼¤¹¡×
¥Ó¡¼¥Á¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²Æ¤òËþµÊ
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¸½ºß¤ÏYouTuber¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ(37)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡³¤¤Î³¨Ê¸»ú¤Ê¤É¤òÅº¤¨¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç»Ò¤É¤â¤ÈÍ·¤Ó¡¢¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¥Æ¥ó¥È¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¤È²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡¼¡¼¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¿Æ»Ò¡×¡Ö¿åÃå¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¤Á¤ç¤ê¡¼¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓFUJIWARA¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤È2010Ç¯8·î¤Ë·ëº§¡£12Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¡¢15Ç¯11·î¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤â¡¢19Ç¯12·î¤ËÎ¥º§¡£20Ç¯7·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¡£