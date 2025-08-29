【バイオダンス】新トナーパッドが登場！透明感を叶える最新ケア

韓国発のパーソナルケアブランド「バイオダンス」から、待望の新作トナーパッドが誕生しました。2025年9月1日よりドン・キホーテ系列店舗で先行発売、10月1日には全国のバラエティショップやドラッグストアで一般発売されます。新商品「ビタナイアシンアミドゲルトナーパッド」は、透明感¹やキメ、ツヤをサポートし、乾燥によるくすみ²もケアしてくれる注目アイテム。毎日のスキンケアを格上げしたい方にぴったり！

ぷるぷるゲルトナーパッドの魅力

新作「ビタナイアシンアミドゲルトナーパッド」は、まるで美容液を含んだジェルのようなぷるぷる食感が特徴。

洗顔後の肌に使うことで古い角質をやさしくオフし、うるおいと透明感¹のある白玉肌³へと導きます。内容量は140g（60枚入り）で、価格は税込3,300円。

パッドとしてふき取りはもちろん、パックとして3～5分使えば、乾燥しやすい部分にしっかりアプローチできます。

*¹ うるおってキメが整うこと

*² 乾燥による

ラインアップで叶える“なりたい肌”

バイオダンスのトナーパッドシリーズは、肌悩みに合わせて選べるのも嬉しいポイント。

ハリ不足が気になるなら「コラーゲンゲルトナーパッド」。肌荒れ予防やツヤを求めるなら「セラノールゲルトナーパッド」。

そして透明感とくすみケアを叶えるのが「ビタナイアシンアミドゲルトナーパッド」です。気分や季節ごとに使い分ければ、理想の肌づくりをサポートしてくれます♪

自分だけのスキンケア時間を楽しんで

毎日のケアに取り入れやすいバイオダンスのトナーパッドシリーズ。中でも新作「ビタナイアシンアミドゲルトナーパッド」は、乾燥やくすみに悩む方にぴったりの一品です。

ドン・キホーテ系列店舗での先行発売は9月1日、全国発売は10月1日から。ぷるぷるパッドの新感覚な使い心地で、肌も心もリフレッシュ♡

自分に合った1枚を見つけて、スキンケア時間をもっと楽しく特別なひとときにしてみませんか。