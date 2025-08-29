¶½¼ý41.5²¯ÆÍÇË¡ª¡¡·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡Ù¶½Ê³¤È´¶Æ°¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¼ç±é¤Î·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬¡¢8·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«28Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô309Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ41.5²¯±ß¤òÆÍÇË¡£ËÜºî¤è¤ê¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥·¡¼¥óÃÂÀ¸¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÉÁ¤¯VFX¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤È¡¢Æî³¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾Ð´é¤È²¹¤«¤¤å«¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü2¼ï
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î·à¾ìÈÇÂè2ÃÆ¡£Æî³¤¤ÎÎ¥Åç¤ò½±¤¦Ì¤Á½Í¤Î´íµ¡¤Ë¡¢MER¤Ï¡È»à¼Ô¥¼¥í¡É¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡»Ë¾åºÇÂç¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·à¾ì¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤Û¤É¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿°µ´¬¤ÎVFX¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡£À¡¤ßÅÏ¤ë¶õ¤äÎÐË¤«¤ÊÄã»³¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¡¢ËÜÍèÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤ÁÔÂç¤Ê»³¡¹¤¬¼¡¡¹¤ÈÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¾ì½ê¤Ë»³¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¿È¤Î´í¸±¤ò³Ð¤¨¤ë¤Û¤ÉÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÍÏ´ä¤ÎÌÔ¿Ê¤Ê¤É¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê±ÇÁüÀ©ºî¤Î²áÄø¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇÀèÃ¼¤ÎCGµ»½Ñ¤ÈÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¾ðÇ®¤¬Í»¹ç¤·¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼ý¤á¤¿½Ä·¿±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëËÜÊÔ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¾Ð´é¤È²¹¤«¤Êå«¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿½Ä·¿±ÇÁü¡ÖÆî³¤MER¡ÁËë¤¬¾å¤¬¤ë¡Á¡×¡Ê±Ç²è¸ø¼°SNS¤ÈÅìÊõYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«Ãæ¡Ë¤ÎÂè2ÃÆ¡ÖÆî³¤MER¡ÁËë¤¬¾å¤¬¤ë ¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÊÓ¡Á¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£²á¹ó¤Ê»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤¬»£¤ê¹ç¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¼Ì¿¿¤ò¡¢¼çÂê²Î¡ÖËë¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤Ë¾è¤»¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
