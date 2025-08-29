Åì»³Æà±û¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ Æõ¡ÙOP¡õED¼çÂê²ÎÃ´Åö¡¡¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤â
¡¡Åì»³Æà±û¤¬¡¢10·î1Æü¤è¤êÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ Æõ¡Ù¡ÊTOKYO MX¤Û¤«¡Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖÎÞ¤Î¥ì¥·¥Ô¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¢ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ê¡¢Åì»³Æà±û¡Ä¡ÄÇß±«»þ¤Ë¤³¤½Ä°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤½÷ÀÀ¼Í¥¤Î²ÎÀ¼¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¤È¤ª¤ê¤ã¤ó¤»¡×¤ËÂ³¤¯µ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾³Ú¶Ê¤È¤â¤Ë2025Ç¯11·î5ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎW¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤òµÇ°¤·¤ÆËÜÆü8·î29Æü21»þÈ¾¤è¤ê¶ÛµÞÀ¸ÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡Ö¤È¤ª¤ê¤ã¤ó¤»¡×¤Ï¡¢ºî»ì¡¿ºî¶Ê¡¿ÊÔ¶Ê¤òÂçÀÐ¾»ÎÉ¤¬¼ê¤¬¤±¡¢Æ±¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥Ý¥Ã¥×¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¡¢ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¢¥Ã¥Ñー¥½¥ó¥°¡£°ìÊý¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ï¡¢Åì»³¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø ÄÅ¾ìÌÚ°ª¤¬¿´¤ò´ó¤»¤ë¡ÈÂçÃ¶Æá¡É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿ÀÚ¤Ê¤µ¤È²¹¤«¤µ¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢»±Â¼¥Èー¥¿¡ÊLIVE LAB.¡Ë¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ð¥éー¥É¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢7Ç¯Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ¡Ù¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×»þ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿°ìËç¤À¡£Åö»þ¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¤ÎÅì»³¤¬Å»¤¦¡ÈÀ®½Ï¡É¤È¡ÈÊÑ²½¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢¥¢¥Ë¥á¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ë²Ã¤¨¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ëVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¤Î¹ë²Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ê1,200¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿Á´4·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥êー¥¹¡£¹ë²Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤È¥¢¥Ë¥á¸ÂÄêÈ×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¤¤È¡¢¡Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥ó1on1¤ªÏÃ¤·²ñ¡Ù¤Î»²²Ã·ô¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯2·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤«¤ó¤¬¤¨¤¿¤à¤Æ¤¤Î¥»¥È¥ê¡ª¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¤à¤Æ¤¤Ê¥¬ー¥ë¡ª¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢Åì»³¼«¿È¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ Æõ¡Ù¤ÎºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎÁÍý¤ò¡¢Åì»³ËÜ¿Í¤¬ºÆ¸½¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØNao¡Çs¥¥Ã¥Á¥ó～¤«¤¯¤ê¤è½ÐÄ¥ÈÇ～¡Ù¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ü¥¢¥Ë¥á¸ÂÄêÈ×¤òÆ±»þ¤ËÍ½Ìó¤·¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢¡Ø¤ª¼é¤êÉ÷¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼õÉÕ¤Ï2025Ç¯9·î16Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ë²Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÁÂÖ¤Î½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅöÆü²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ØÆÃÅµ°ú´¹·ô¡Ù¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢³Æ¥Á¥§ー¥óÊÌ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ÏÅì»³¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë