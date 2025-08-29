YouTuberのはじめしゃちょーが8月24日、自身のチャンネルを更新。お城を貸し切ってかくれんぼをする様子を公開した。

（関連：【画像あり】はじめしゃちょー、「城」を貸し切りプロとかくれんぼ）

今回はじめしゃちょーがやってきたのは、広島県にある「福山城」。今回はその福山城を貸し切って楽しむことができる「福山城キャッスルステイ」というプランを利用して、かくれんぼをしていくようだ。

相手はかくれんぼのプロである、日本かくれんぼ協会のメンバーたち。さっそくスタートし、探していくことに。はじめしゃちょーは福山城について「お城というより博物館だね」と紹介し、2階を見ていく。メインの部屋を見てから、バックヤードに移動。はじめしゃちょーは「ここにいたら引くけどね」と言いながらも箱を開けると、ひとり目のメンバーが。「展示品かと思った」とはじめしゃちょーも驚いた様子だ。

だが5人中3人を見つけ、タイムアップ。あとの2人の答え合わせをしていくことに。ひとりは寝室の床下に隠れていたようだ。もうひとりは理事長で、天守閣の5階に隠れているという。はじめしゃちょーは5階に向かい、声をかけたところ天井から応答が。これにははじめしゃちょーも「忍者です」と苦笑した。

今回の動画に視聴者からは「最高に面白い」「男のロマン」「もはや忍者」といった声が集まった。

（文＝向原康太）