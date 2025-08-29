【漫画】子どもの「これ、あげる〜」は満腹の合図!?子育てエッセイ漫画に「わかる〜」と共感の声【作者インタビュー】
現代文化のエッセンスが効いたガールズイラストなどを得意とする、イラストレーター・アーティスト時々漫画家のオオタニヨシミ(@funarium)さん。3兄妹のママでもある彼女は、末っ子・ねねにゃんと周辺の人たちとの日常を描いた4コマ漫画「スーパーねねにゃん」をWEBで公開中。育児あるあるが詰まった内容は、子育て世代を中心に話題となっている。そんなオオタニヨシミさんに、「スーパーねねにゃん」の制作秘話や、今の時期にぴったりなレジャー「いちご狩り」についてのアドバイスなどを伺った。
「スーパーねねにゃん」を描き始めたきっかけについて、作者のオオタニヨシミさんに伺ったところ、ねねにゃん出産後に作品作りをする体力が回復しないなか、メモのように描いていたらくがきの育児ログを、せっかくならWEBで公開しようと考えたからだという。
作品には、育児中のあるあるが数多く描かれており、「三歳八ヶ月と満腹いちご狩り」では、満腹になるといちごを食べずに人へプレゼントするという幼児らしい行動が紹介され、読者の共感を呼んだ。オオタニヨシミさんも、実体験を振り返りつつ「お腹がいっぱいになると、いちごに練乳をつけて舐め、また練乳をつけて舐め…と行儀が悪くなります。お腹に余裕があるうちはいちごをどんどん食べますが、落ち着いてくると『より理想のいちご』を探し回ります。そして、やっぱり人にプレゼントします」と語る。さらに、子連れでいちご狩りを楽しむための工夫として、ビニール素材でポケットのついているスタイや、長靴の持参を勧めるなど、実用的なアドバイスも教えてくれた。
最後に、子育て中のパパママさんに向けて「子供はかわいくて大切な存在ですが、子育て中は心身が消耗してしまうことも多いと思います。幸せな子育てであるはずなのに、なかなかそれを思い出せないことも多いのではないでしょうか。何気ない日常が降り積もる"なんでもない幸せ"を読んだ人に感じてもらったり、自分たちが子供の頃に向けられていた大人からの優しい視線を思い出してもらえたらうれしいです。時々は自分を甘やかす日も作りながら、一緒に楽しく子育てしていきましょう！」とメッセージを寄せた。
取材協力：オオタニヨシミ
