２５歳のブレイク俳優が、ワイルドに変ぼうした姿を見せた。

２９日までにインスタグラムを更新し「有難いことに、人生で初めて雑誌の表紙を単独で飾らせていただくことになりました」と報告。俳優の松本怜生が、３１日発売の雑誌「ＧＩＡＮＮＡ ＢＯＹＦＲＩＥＮＤ」の表紙やオフショットを披露した。

「いつも応援してくださる皆さん。本当にありがとうございます。これから先もこのような機会が増えるよう頑張りますという思いを込めて大切な思い出として残させてください！」とメッセージを寄せ「８月３１日発売です。ぜひ！」と呼びかけた。

アニマル柄のジャケットが主役。挑発的な表情をカメラに向け、美青年のイメージをがらりと変えた。フォロワーは「まじでビジュ大爆発！！」「やばいかっこいい」「かっっっっこいいいぃぃぃ」「本当にドキドキ」「ぎゃあかっこいい！！」「髪型でも雰囲気変わるし、服もめっちゃ似合う！」「カッケ〜なぁ」「イケメンすぎ」「どタイプすぎる」「ほんまにイケメンすぎる〜！」と沸いた。

松本は２０２４年後期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おむすび」で書道部の風見先輩役を演じて人気沸騰。その後も今年のＴＢＳ系ドラマ「対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜」などの話題作に出演し、２６年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で石田三成役を務めることも決まっている。また１０月７日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「新東京水上警察」（火曜・後９時）にも出演する。