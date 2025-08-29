◎「第４６回北河内大会」（８月２３、２４日・萩谷総合公園野球場）◆中学生ジュニアの部 ▽準々決勝 西淀ボーイズ８−６大東畷ボーイズ

準決勝には進めなかったが、大東畷ナインが８強入りで奮闘した。２回戦は３点を先取されながら、４番・長谷川の２点三塁打、大園の２点打などで逆転勝ち。準々決勝でも２回、濱元の適時打で１点を先制。その後１死一、二塁から「みんなを引っ張っていけるような打者になりたい」という１番・嶋田が２点二塁打を放った。藤澤、長谷川の適時打も続き５得点した。

同点に追いつかれながらも６回、和田、藤澤の安打などで２死満塁とし、長谷川が「ランナーをかえすことだけ考えた」と適時打で１点を勝ち越し。その裏、逆転を許し、時間切れ終了となったが、ナインは最後まで全力プレーを見せた。

ホストチームにとっては残念な幕切れも、新チーム始動は間近。佐藤主将は「フライアウトを少なくして、ベンチももっと盛り上がらないと」と課題克服を誓った。

〇…西淀が息詰まる接戦を制して４強入り。５点差を追いつき、６回に１点リードを許したが、その裏、西田の二塁打から無死二、三塁。ここで峰地主将が「ずっと緊張していたが、この打席は何か打てる自信があった」と中前へ同点打。その後、相手守備が乱れて勝ち越すと、そのまま時間切れで勝利が決まった。２回戦は西井が３点二塁打を放つなど２ケタ得点で勝利。峰地は「今日みたいにあきらめずに戦いたい」と準決勝を見据えた。