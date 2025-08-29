ストーカー対策を強化するため、警察庁が被害者からの申し出がなくても加害者に対してストーカー規制法に基づく警告ができるよう法改正を検討していることがわかりました。

ストーカー規制法に基づく加害者への警告は、現在は警察が被害者から警告してほしいとの申し出を受けて初めて行うことができます。より危険性が高い場合は警告よりも重い禁止命令を被害者からの申し出なしで行うことができますが、警察庁が対策をさらに強化するため警告についても被害者の申し出なしでできるようストーカー規制法の改正を検討していることがわかりました。

ストーカー行為について警察に相談に来る人の中には、報復を懸念するなどして、警告については申し出ないケースもあるということです。

ことし、神奈川県川崎市で20歳の女性が行方不明となり、元交際相手の男が殺人などの罪で起訴された事件では、女性は県警にストーカー行為について相談していた一方、警告についての申し出はなく、県警は警告を出していませんでした。

また警察庁は、去年から禁止命令を出された加害者全員にカウンセリングや治療を勧める取り組みを始めましたが、去年は3271人に働きかけたもののカウンセリングなどを受けた人は184人のみにとどまりました。警察庁は加害者に前向きにカウンセリングや治療を受けてもらえるよう、検討する方針です。