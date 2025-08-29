8月29日午前、新潟県上越市で車や自転車とイノシシが衝突する事故が3件連続で発生し、警察が注意を呼び掛けています。



イノシシとの衝突事故は、29日午前11時過ぎから立て続けに発生しました。



1件目は午前11時6分ごろ、上越市藤野新田の直線道路で、体長約1メートルのイノシシが、走行中の軽トラックの右側から飛び出してきて衝突しました。



2件目は午前11時8分ごろ、上越市下門前の道路で、道路脇の駐車場から体長約1メートルのイノシシが飛び出し、走行中の軽自動車の正面にぶつかりました。





1件目、2件目ともに運転手にけがはありませんでした。2件目の衝突後、イノシシが近くの関川を渡って行く様子が目撃されており、そのわずか2分後に3件目の事故が発生しました。午前11時10分ごろ、2件目の事故現場から関川を挟んで向こう岸にあたる上越市新光町の道路で、走行中の自転車の右側面にイノシシが突進して衝突しました。その衝撃で自転車は倒れ、乗っていた50代の男性が両足のすねに擦り傷を負ったということです。3件の事故は半径約2km内で連続して起きていて、警察はいずれも同じイノシシの可能性が高いとみて、注意を呼びかけています。