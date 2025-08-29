女優奈美悦子（74）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。美貌と美肌ぶりに「奇跡の74歳」とも呼ばれているが、「洗顔以外は何もしない」と明かした。

番組の質問で「美容にお金、めちゃくちゃかけてるっぽい」に対して「生まれてエステとか行ったこともないし、なんかいろいろ切ったり、張ったり、吊ったりも全然してないし。本当に天然」と話した。

MC神田愛花から「基礎化粧品だけってことですか？」と問われて「そう。あとは洗顔はすごいやります。どんなに疲れていようが、どんなに酔っ払っていようが、洗顔はしないと寝ない」と話した。

MCハライチ澤部佑から「メークしたまま寝ちゃうとか」と聞かれて「ありえないです。あと保湿。なんでもいいからべたー、って塗りゃいいの」と顔の前に両手を広げた。さらに「”鎖骨まで顔”って育っているので。ウチの母が『鎖骨までが顔ですよ。鎖骨までお手入れしなさい』って」と話した。

澤部が「お母さま、美容家とかそういうことですか」と聞くと「普通の主婦だったんですけど、すごいオシャレな人で、お化粧とか大好きな人で」と説明した。