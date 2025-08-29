キンモクセイやいちじくなど、季節の香りで秋気分。「Francfranc」新作ディフューザーはデザインにも注目
インテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」から、新作フレグランスディフューザー「パルファン メモワール ディフューザー」が登場。
香りはもちろん、デザインからも秋を感じられるアイテムで、おうちでのリラックスタイムにぴったりですよ。
8月29日（金）の全国発売に先駆け、一部店舗とFrancfrancオンラインショップでは先行販売中なので、気になる方はぜひチェックしてみて。
「Francfranc」秋らしい香りのディフューザーが新登場
Francfrancの新作ディフューザー「パルファン メモワール ディフューザー」（各 税込3980円）は、秋を感じる香りとデザインが特徴のアイテム。
ボトルのデザインは、柔らかくナチュラルな触り心地が魅力の“ブークレ”という生地をモチーフにした、立体感のある加工がほどこされています。
香りは、キンモクセイ・いちじく・洋梨と、秋ならではの3種類がラインナップ。
まだ暑さが残る時期でも、落ち着いた色合いや香りで自然と空間になじみそうです。
3種類の香りから選べるよ
甘くて芳醇な、キンモクセイの香りのディフューザー。
ジャスミンやムスクなどを調合した、本物のキンモクセイに限りなく近い香りで、空間を秋らしくしてくれますよ。
フィグ（いちじく）の香りのディフューザーは、やわらかで上品な芳香が特徴。
爽やかなレモンやウッディなシダーが甘さをおさえ、お部屋に置きやすいスモーキーな香りに仕上がっているといいます。
優雅で深みのあるペア―（洋梨）のディフューザーは、アンバーやルバーブなど、木々の香りをブレンドした、甘すぎない上品な仕上がりが魅力です。
インテリアグッズとのコーディネートも◎
最後に、ディフューザーと合わせるのにおすすめなインテリアグッズをご紹介します。
ぽってりとした丸みがかわいい「カラット サイドテーブル」（税込3万2800円）は、宝石のようにつややかな光沢がポイント。
コの字型になっているから、ソファに差し込むようにしてセットすることができますよ。
ソファ横のちょっとしたテーブルに最適な「ラミナ サイドテーブル」（各 税込1万6800円）は、ホテルライクなインテリアにぴったり。
「ブックボックス」（税込2200円〜）は本に見立てた収納ボックスで、中に雑貨や小物などをおしゃれに収納できますよ。
重ねてインテリアとして楽しむのはもちろん、ディフューザーの下に敷けば、ぐっとおしゃれな雰囲気に。
香りから秋を取り入れてみて
キンモクセイやいちじくなど、“秋といえば”な花や果物がフレグランスとして楽しめるのがうれしいですよね。
香りのイメージがしやすく、好みや気分にあわせてぴったりのディフューザーを選べますよ。
インテリアグッズとあわせて、ぜひチェックしてみてください。
Francfranc「2025 Autumn & Winter Collection」特集ページ
https://francfranc.com/
参照元：株式会社Francfranc プレスリリース
