キンモクセイやいちじくなど、季節の香りで秋気分。「Francfranc」新作ディフューザーはデザインにも注目

インテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」から、新作フレグランスディフューザー「パルファン メモワール ディフューザー」が登場。

香りはもちろん、デザインからも秋を感じられるアイテムで、おうちでのリラックスタイムにぴったりですよ。

8月29日（金）の全国発売に先駆け、一部店舗とFrancfrancオンラインショップでは先行販売中なので、気になる方はぜひチェックしてみて。

「Francfranc」秋らしい香りのディフューザーが新登場



Francfrancの新作ディフューザー「パルファン メモワール ディフューザー」（各 税込3980円）は、秋を感じる香りとデザインが特徴のアイテム。

ボトルのデザインは、柔らかくナチュラルな触り心地が魅力の“ブークレ”という生地をモチーフにした、立体感のある加工がほどこされています。

香りは、キンモクセイ・いちじく・洋梨と、秋ならではの3種類がラインナップ。

まだ暑さが残る時期でも、落ち着いた色合いや香りで自然と空間になじみそうです。

3種類の香りから選べるよ



甘くて芳醇な、キンモクセイの香りのディフューザー。

ジャスミンやムスクなどを調合した、本物のキンモクセイに限りなく近い香りで、空間を秋らしくしてくれますよ。



フィグ（いちじく）の香りのディフューザーは、やわらかで上品な芳香が特徴。

爽やかなレモンやウッディなシダーが甘さをおさえ、お部屋に置きやすいスモーキーな香りに仕上がっているといいます。



優雅で深みのあるペア―（洋梨）のディフューザーは、アンバーやルバーブなど、木々の香りをブレンドした、甘すぎない上品な仕上がりが魅力です。

インテリアグッズとのコーディネートも◎



最後に、ディフューザーと合わせるのにおすすめなインテリアグッズをご紹介します。

ぽってりとした丸みがかわいい「カラット サイドテーブル」（税込3万2800円）は、宝石のようにつややかな光沢がポイント。

コの字型になっているから、ソファに差し込むようにしてセットすることができますよ。



ソファ横のちょっとしたテーブルに最適な「ラミナ サイドテーブル」（各 税込1万6800円）は、ホテルライクなインテリアにぴったり。



「ブックボックス」（税込2200円〜）は本に見立てた収納ボックスで、中に雑貨や小物などをおしゃれに収納できますよ。

重ねてインテリアとして楽しむのはもちろん、ディフューザーの下に敷けば、ぐっとおしゃれな雰囲気に。

香りから秋を取り入れてみて



キンモクセイやいちじくなど、“秋といえば”な花や果物がフレグランスとして楽しめるのがうれしいですよね。

香りのイメージがしやすく、好みや気分にあわせてぴったりのディフューザーを選べますよ。

インテリアグッズとあわせて、ぜひチェックしてみてください。

Francfranc「2025 Autumn & Winter Collection」特集ページ
https://francfranc.com/

参照元：株式会社Francfranc プレスリリース