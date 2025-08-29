9月15日に行われる引退試合のメンバーが決定

元なでしこジャパン（女子日本代表）で、3月4日に現役引退を表明したFW永里優季氏の引退試合が、9月15日に荻野運動公園陸上競技場（神奈川県厚木市）で行われる。

そのメンバーが公開となった。

永里氏は2001年に日テレ・ベレーザに登録されると、2010年よりドイツ女子1部ポツダムに移籍。その後、イングランドや米国、オーストラリアなどでプレー。2020年には男子のはやぶさイレブン（当時神奈川県リーグ2部）でもプレーした。なでしこジャパンではエースとして活躍し、2011年の女子ワールドカップでは優勝、翌2012年のロンドン・オリンピックでは銀メダルを獲得した。代表通算132試合に出場し、58得点を挙げた。

引退試合に向けては、クラウドファンディングで339万4000円を集め（目標額は300万円）、子どもたちの無料招待も決まっている。そして、25日にはイベント公式Xで参加予定メンバーも発表された。

Nadeshiko Friends（なでしこフレンズ）とYuki Friends（優季フレンズ）の2チームに分かれており、Nadeshiko Friendsは佐々木則夫氏が監督を務め、澤穂希氏、阪口夢穂氏など、W杯優勝メンバーも多数。Yuki Friendsには水野晃樹氏や太田宏介氏など、男子サッカーの名選手たちが名を連ねている。また、永里氏の妹・亜紗乃氏はNadeshiko Friendsとして、兄・源気氏はYuki Friendsとして出場予定だ。（FOOTBALL ZONE編集部）