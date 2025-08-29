¥«¥®¤Ï¡Ö¥¥À¥ë¥È¡×ÁØ¡¡¹ñÆâ¤ª¤â¤Á¤ã»Ô¾ì¤Ï1Ãû±ß¤òÆÍÇË¡ª¾¯»Ò²½¤Ê¤Î¤Ë¡È¥Ê¥¼¡É¡©»Ò¤É¤â¡¦Âç¿Í¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤È¤Ï¡Ä¡Únews23¡Û
28Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡ÖÅìµþ¤ª¤â¤Á¤ã¥·¥ç¡¼¡×¡£¼Â¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤ª¤â¤Á¤ã»Ô¾ì¤Ï¾¯»Ò²½¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬½é¤á¤Æ1Ãû±ß¤òÆÍÇË¡£³ÈÂç¤¬Â³¤¯¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¥À¥ë¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡È¥¥À¥ë¥ÈÁØ¡É¸þ¤±¤Ë³Æ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ
Âç¿Í¤ò¼è¤ê¹þ¤á¡ª´á¶ñ»Ô¾ì³ÈÂç¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö¥¥À¥ë¥È¡×
¡ÖÅìµþ¤ª¤â¤Á¤ã¥·¥ç¡¼2025¡×¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤éÈ¾À¤µª¤ÎÎòÂå¡È¹õ¤Ò¤²¡É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Èô¤ó¤À¤é¡È¾¡¤Á¡É¤Ë¥ë¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤âÊÑ²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Çä¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¤³¤Î¾ì¤Ç¸«Äê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
28Æü¤«¤éÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖÅìµþ¤ª¤â¤Á¤ã¥·¥ç¡¼2025¡×¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢¹ñÆâ³°210¼Ò¤¬Ìó3Ëü5000ÅÀ¤Î¾¦ÉÊ¤ò½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã»Ô¾ì¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë½é¤á¤Æ1Ãû±ß¤òÆÍÇË¡£¾¯»Ò²½¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º³ÈÂç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¡¢¤ª¤â¤Á¤ã»Ô¾ì¤ÏÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¥À¥ë¥È¡×¤È¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¤Ç¤âÇúÈ¯Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡¢°éÀ®¥²¡¼¥à¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¤µ¡Ç½¤¬¡Ä
¡ÖÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢Ä¾ÀÜÃ¼Ëö¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤¦ÄÌ¿®µ¡Ç½¤¬Éü³è¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¥À¥ë¥È¡×¤È¤Ï¡¢¥¥Ã¥º¡Ê»Ò¤É¤â¡Ë¤È¥¢¥À¥ë¥È¡ÊÂç¿Í¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¿´¤ò»ý¤ÄÂç¿Í¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¼ûÍ×¤â»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×´ë²è¡¦³«È¯Ã´Åö¼Ô
¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¼«ÂÎ¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Î¥·¥§¥¢¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â³¤³°¤ÎÊý¤Ë¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¥·¥§¥¢¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÇ¯¡¹¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ï¡Ö¥¥À¥ë¥ÈÁØ¡×¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç¿Í¤¬¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¥È¥¥¡¼¥¶¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼ ¥Ñ¡¼¥È3¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥È¥ì¥¤¥ó¡£Àº¹ª¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÍÃÊ¤Ï5Ëü9400±ß¤È¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤â²Á³Ê¤âÂç¿Í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡×¡£2024Ç¯¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥«¤Á¤ã¤óÁ´ÂÎ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÁ°¤ÎÇ¯¤Î6ÇÜ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¡Ö¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡×³«È¯Ã´Åö¼Ô
¡ÖÄÌ¾ï¤Î¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤È°ã¤¦ÉôÊ¬¤¬¡¢´ØÀá¤ÎÂ¿¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡£ÍÎÉþ¤òÃå¤»¤Æ¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤È¤é¤»¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡£¤½¤·¤ÆSNS¤Ë¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡É¥ê¥«³è¡É¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Í·¤ÓÊý¤òÂç¿Í¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
³¤³°¤«¤é¤â»²Æþ¡¡º£¸å¡ÖAI¡×¤É¤¦À¸¤«¤¹¡©
¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã»Ô¾ì¤Ë¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë³¤³°´ë¶È¤Ï92¼Ò¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÌó8³ä¡Ê74¼Ò¡Ë¤¬Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ç¤¹¡£²áµîºÇÂç¤Î½ÐÅ¸¿ô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¡¢½é¤á¤Æ½ÐÅ¸¤·¤¿´ë¶È¤Ï¡Ä
º£²ó½é½ÐÅ¹¤ÎÃæ¹ñ´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô
¡ÖÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ÏÁ°¤«¤é»²Æþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¶¥Áè¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶¥Áè¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×
º£¸å¤Î¤ª¤â¤Á¤ã»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ´á¶ñ¶¨²ñ¡¡º´Æ£ÌÀ¹¨ ¾ïÇ¤Íý»ö
¡ÖAIµ»½Ñ¤ò¤ª¤â¤Á¤ã¶È³¦¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×
¡Ö¥¥À¥ë¥ÈÁØ¡×¤òÃíÌÜ¤¹¤ë¥ï¥±
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ê¥Ð¥ó¥À¥¤¡¦6930±ß¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¹ø´¬¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸ª¤¬¤±¡×¤Ç¤¹¡£
¢§¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¥×¥ê¥ó¥È¥Ç¥¸¥«¥á¡Ê¥¢¥¬¥Ä¥Þ¡¦10780±ß¡Ë¡×
»£±Æ¸å¤¹¤°¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Çò¹õ¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê¥¢¥Ê¥í¥°´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î¦ÁÀ¤Âå¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¡ÝÀÖ¤Á¤ã¤ó¹©ºî¤À¤¤¤¹¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ý¡Ê¥¨¥Ý¥Ã¥¯¼Ò¡¦1¸Ä750±ß¡Ë¡×
Ç¯´Ö100Ëü¸Ä°Ê¾åÇä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼Çä¤ì¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¯¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¡°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó¡§
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤ò²û¤«¤·¤àÂç¿Í¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ï¹â²Á¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÆüËÜ´á¶ñ¶¨²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥É¥¥É¥¡¦¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤¬¡Ö¥¥À¥ë¥ÈÁØ¡×¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ý¥Ã¥¯¼Ò¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÈÂç¿ÍÇã¤¤¡É¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó¡§
º£¤ÏÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¤ÏºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¿¤Ó¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ñÌ£¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢¡ÖÂç¿Í¤âÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
