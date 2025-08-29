東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

東京消費者物価指数（8月）08:30

結果 2.6%

予想 2.6% 前回 2.9%（前年比)

結果 2.5%

予想 2.5% 前回 2.9%（生鮮食料品除くコア・前年比)

※コメ類67.9%上昇、７月81.8%から伸び縮小も高止まり続く



雇用統計（7月）08:30

結果 2.3%

予想 2.5% 前回 2.5%（完全失業率)

結果 1.22倍

予想 1.23倍 前回 1.22倍（有効求人倍率)



※要人発言やニュース

【日本】

加藤財務相「金利の市場動向をよく注視する」



【米国】

ウォラーFRB理事

9月会合で25bp超える大幅な利下げは必要ない

次回の雇用統計を受け9月利下げ規模を巡り見方が変わる可能性

米経済が急激に弱まった場合は大幅な利下げを支持する可能性



【ユーロ圏】

欧州委員会リベラ上級副委員長はトランプ氏の脅しに屈しない姿勢を強調

トランプ氏が実際に脅しを実行に移す場合、EUは貿易協定から離脱する覚悟が必要（FT）

※トランプ米大統領はデジタル課税を撤廃しない国には大幅関税をかけると警告



【中国】

ゴールドマンサックスがCSI300指数の株価目標を引き上げ



AI半導体設計大手カンブリコンが投資家に警告

株価が同社ファンダメンタルズから乖離するリスク、投資家は大きなリスクに直面する可能性

新製品を発表する予定はない、ネット上で出回っている新製品に関する情報は虚偽

