「クラブに対し多くの苦情やお問い合わせが寄せられております」広島がサポーターに向けて声明
サンフレッチェ広島は29日、公式サイトを通じてSNS上での発信に関して「クラブに対し多くの苦情やお問い合わせが寄せられております」と報告した。
クラブによると、現在SNS上では「投稿内容等からサンフレッチェ広島を応援しているとわかる個人のSNSアカウントにおいて、対戦クラブや選手、サポーターの方々を侮辱するような発言、リスペクトを欠く言動が見受けられています」という。そうしたことから「ごくわずかな方々による行為だとしても、サンフレッチェ広島のサポーター全体がそういった思想を持っていると誤解されかねません。実際、そうしたSNSでの発言に対してクラブに対し多くの苦情やお問い合わせが寄せられております」と明らかにした。
その上でクラブは「いかなる誹謗中傷や差別的な言動を決して容認いたしません。今後も同事案が続く場合、関係機関と連携し、法的措置を含めた厳正な対応を検討いたします」と姿勢を示し、「SNSはもちろんのこと、ご自身の投稿・言動が不特定多数の多くの方に見られていることを改めてご認識ください」とコメント。続けて「ファン・サポーターの皆様におかれましては、SNSでの発言に十分に注意いただき、ご自身の発信が周囲にどのように受け止められるか、今一度ご考慮くださいますようお願いいたします」と呼びかけた。
