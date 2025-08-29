女優の趣里（34）と男性7人組「BE:FIRST」のメンバーのRYOKIこと三山凌輝（26）が29日、双方のSNSを通じて結婚したことを正式発表した。これを受け、趣里の母で女優の伊藤蘭がインスタグラムを通じて祝福。趣里と三山は愛のこもったメッセージを受け、それぞれが感謝を示した。

伊藤は今年1月、全国ツアーの最終公演で趣里と共演。この日の投稿では、母娘共演を果たしたステージ上での2ショットを公開し「趣里 心からおめでとう」と愛娘の門出を祝福。「母はずっと見守っていました もちろんこれからもずっとね」とつづった。

また「HappilyEverAfter」「三山凌輝」「趣里」「LoveAndHappiness」とハッシュタグを並べ、三山の名前を記載した。

これに対し、趣里は「いつも、本当にありがとう」と返信。母への愛を記した。三山も「いいね」を押し、義母に感謝した。

趣里と三山は29日、それぞれのインスタグラムで結婚していたことを正式発表。「2人の間に新しい命も授かることができました」と妊娠も2人の連名で報告した。スポニチ本紙の取材ではすでに安定期に入っている。伊藤と俳優・水谷豊夫妻にとって初孫の誕生にもなる。