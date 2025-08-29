鳴海唯、変形トップスから美肩チラリ「何でも着こなしててすごい」「おしゃれ上級者」と反響
【モデルプレス＝2025/08/29】女優の鳴海唯が29日、自身のInstagramを更新。個性的な変形トップスを着こなした。
【写真】朝ドラ女優、変形トップスから美肩チラリ
鳴海はネイビーの変形トップスを着こなし、肩周りに入ったカットから美しい肩をのぞかせた。また楽しそうにストライプ柄のスカートを広げているショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「何でも着こなしててすごい」「初めて見るデザイン」「おしゃれ上級者」「個性的で素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】朝ドラ女優、変形トップスから美肩チラリ
◆鳴海唯、個性的な変形トップス着こなす
鳴海はネイビーの変形トップスを着こなし、肩周りに入ったカットから美しい肩をのぞかせた。また楽しそうにストライプ柄のスカートを広げているショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「何でも着こなしててすごい」「初めて見るデザイン」「おしゃれ上級者」「個性的で素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】