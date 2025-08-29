中川翔子、手作りの“脂肪燃焼スープ”披露「レシピ知りたい」「ヘルシーで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】タレントの中川翔子が28日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの脂肪燃焼スープを公開し、反響が寄せられている。
【写真】中川翔子、野菜たっぷりのヘルシースープ
中川は「野菜いっぱい脂肪燃焼スープつくった！」とつづり、写真を公開。人参やじゃがいも、キャベツなどの野菜がたっぷりと入ったスープを披露している。
この投稿に、ファンからは「レシピ知りたい」「ヘルシーで美味しそう」「真似したい」「毎日自炊してて尊敬」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
