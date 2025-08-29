女優の原菜乃華（22）が29日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）にゲスト出演。芸能界入りしたきっかけについて語った。

6歳でデビューしたという原。芸歴の長さについては「（初期は）記憶がないので、そんなに長い感じが全然しない」と打ち明け、初仕事もまったく覚えていないと告白。芸能界入りのきっかけを「ベビーカーに乗ってる時にスカウトをされたらしくって」と明かすと、番組パーソナリティーの今田耕司は「ちょっと待って、何その天才のエピソード！」と驚いた。

原は「いやでも、誰でも良かったとは思うんですけど」と謙遜したが、母親が声を掛けられた状況を「普通に地元の駅で」と説明。すると今田は「怪しい！怪しいなぁ〜、表参道に住んでないでしょ？じゃあ怪しい」と疑惑の目を向けて笑わせた。

記憶があるのは「小学生低学年ぐらいの頃から」と原。「みんなが習い事に行く感覚で、私はオーディションとか」と振り返ったが、成長すると「お仕事が全然なくて、オーディションに100個行って100個落ちるみたいな感じ」と苦労も経験。「思春期というか、15、16の頃は本当に受からなくて」と話した。

また当時学生だったため、「学校に行けてるっていうことが結構コンプレックスで、中学校の時は」とも。「これだったら部活とかも全然出来るじゃんって、それが結構しんどかった」と吐露。周囲は優しく協力的だったが「でも私はオーディションにばっかり行ってるなって」と、結果が残せない葛藤があったという。

転機となったのは、自身が好きなアニメでの仕事。「やっぱり『すずめの戸締まり』で声優をやらせていただいたのが」といい、「アニメーションを好きになったきっかけは『君の名は。』だったので」と、新海誠監督との“縁”に感謝していた。