サイステップが後場上げ幅拡大、商品企画・卸とブロックチェーン関連に特化した２社を設立へ

サイバーステップ<3810.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、商品企画・卸売事業とブロックチェーンサービス開発事業に特化した子会社２社を設立すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っているようだ。



商品企画・卸売事業を行う「ミライヲツナグ」は、グループで取り扱う景品及び各種玩具、キャラクター商品の企画、製造、販売並びに輸出入などの周辺業務を行う予定。一方、ブロックチェーンサービス開発事業を行う「テノーラ」は、暗号資産による決済、現物資産のデジタル証明の発行、ゲームやデジタル商品の販売に加えて、暗号資産の保有・運用を推進する。両社とも９月中の設立を目指しているが、現時点では２６年５月期業績への影響は軽微と見込む。



出所：MINKABU PRESS