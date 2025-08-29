サイエンスＡがしっかり、「大規模地震時医療活動訓練」の青森「ＤＭＡＴ訓練」でＢｕｄｄｙｃｏｍ採用 サイエンスＡがしっかり、「大規模地震時医療活動訓練」の青森「ＤＭＡＴ訓練」でＢｕｄｄｙｃｏｍ採用

サイエンスアーツ<4412.T>がしっかり。この日、９月５～６日に実施される内閣府主催「令和７年度大規模地震時医療活動訓練」における青森県での「ＤＭＡＴ訓練」において、同社のライブコミュニケーションプラットフォーム「Ｂｕｄｄｙｃｏｍ（バディコム）」を用いた実証試験が行われると発表しており、好材料視されている。



同実証では、大規模災害によって固定回線や携帯電話網が断絶したことを前提に行われるもので、日本海溝・千島海溝周辺型地震の発生を想定し、北海道・青森県・岩手県・宮城県の広域に甚大な被害が及ぶ中での医療活動を検証。青森県でのＤＭＡＴ訓練では、県庁内に設置されるＤＭＡＴ調整本部と、弘前大学医学部附属病院、八戸地区（病院外）、青森県立中央病院をスターリンクで接続し、災害現場と本部間の情報収集・共有を担うツールとしてＢｕｄｄｙｃｏｍが選定された。



出所：MINKABU PRESS