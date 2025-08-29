「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午後２時現在で、任天堂<7974.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



同社は８月１日に第１四半期（４～６月）連結決算を発表し、営業利益は５６９億２８００万円（前年同期比４．４％増）となった。６月５日に発売した新型ゲーム機「ニンテンドースイッチ２」が６月末時点で５８２万台を売り上げ、同社のゲーム機で歴代最高を更新するなど好調に推移。これに伴うプロモーション費用の増大などを吸収し増益を確保した。



米国の関税政策の影響を受けにくい銘柄としての位置づけに加えて、好決算発表で同社株は上昇し、１８日には実質上場来高値１万４７９５円に上昇した。ただ過熱感は否めず、その後は１万３０００円台前半まで下落。反発のきっかけもつかめないことから、売り予想数が上昇しているようだ。



出所：MINKABU PRESS