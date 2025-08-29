片倉コープがマイナスに転じる、未定としていた２６年３月期業績予想は最終損益赤字転落 片倉コープがマイナスに転じる、未定としていた２６年３月期業績予想は最終損益赤字転落

片倉コープアグリ<4031.T>がマイナスに転じている。午後２時ごろ、未定としていた２６年３月期の連結業績予想を発表し、売上高４５０億円（前期比８．８％増）、営業利益４億５０００万円（同３０．８％減）、最終損益２０億円の赤字（前期３億５０００万円の黒字）と最終赤字転落を見込むことが嫌気されている。



同時に発表した中長期成長戦略で、２６年３月期から３１年３月期までを構造改革期間と位置づけており、特に今期は「構造改革初年度」として、生産拠点の再編、人材再配置などに関する一時的な費用が発生する見込みであることから損益が悪化する。なお、同じく未定としていた配当予想は前期と同じ期末一括２０円を予定している。



出所：MINKABU PRESS