ドライバーにはしっかり見てほしい、そしてハンドルを握る際には心に留め置いてほしい、そんな事故が起きました。警察は男の容疑を「危険運転」に切り替えています。

28日の午後、酒田市で中学3年生の女子生徒が軽乗用車にはねられる事故がありました。この事故で女子生徒が意識不明の重体となりましたが、今も意識が戻っていないということです。

警察は、きょう、女子生徒をはねた男の容疑を危険運転傷害に切り替え調べを進めています。

警察や消防によりますと、きのう午後3時前、酒田市亀ヶ崎の交差点で中学3年生の女子生徒が軽乗用車にはねられました。



事故の衝撃で女子生徒は10数メートル先に飛ばされ、頭などを強く打ち、意識不明の重体となりました。現在も意識は戻っていないということです。

現場は、横断歩道はあるものの信号機のない十字路交差点で、女子生徒は横断歩道を渡っていたということです。

■事故はこうして起きた

事故当時、交差点では、横断歩道を渡ろうとした女子生徒のために車が1台停まっていて、女子生徒は車が停まったことを受けて道路を渡っていたところで、停まった車を追い抜き前に出た軽乗用車にはねられたということです。



警察は、軽乗用車を運転していた医療法人職員の男（62）を過失運転傷害の容疑で現行犯逮捕しましたが、きょう容疑を危険運転傷害に切り替えました。男は容疑を認めているということです。



今後、事故の原因や当時の状況について調べが進められます。