Snow Man公式TikTokにて、岩本照・ラウール・向井康二・阿部亮平が中華料理店でカリスマックスチャレンジを行う動画が公開された。パラパラを現代流にアップデートした新曲「カリスマックス」は、8月25日にリリースされた。

【動画】もぐもぐ中の向井康二を囲み岩本照・ラウール・阿部亮平が踊るカリスマックスチャレンジ＆MV

■「たくさん食べマックス」とチャーハンをかきこむ向井

動画は「たくさん食べマックス」と添えて公開。黒スーツにサングラス姿の阿部・岩本・ラウールが並び、その前にサングラスを外した向井がチャーハンを手に座っている。ロケーションは、壁にズラリとメニューや写真が飾られた中華料理店。

チャーハンを大きな口をあけて目を丸くしながらおいしそうにかきこむ向井の後ろで、「カリスマックス」のパラパラの手の振りを踊る3人。勢い余って岩本が照明のシェードに触れてしまい、思わず笑みをこぼすシーンも。

踊り終えたところで阿部とラウールが食べ続ける向井を両脇からにゅっと覗き込む。その間、岩本が片手でポーズを決めつつ、片手でシェードを抑えている姿も。

向井は黙々と食べ続け、それをラウールはサングラスを直しながら見続け、阿部はニコッとカメラ目線を送ってから、岩本のほうを“何してるの？”と言わんばかりに見つめている。

「もぐもぐこーじかわいすぎる」「こーじハムスターみたい」「ひーくんにやけてる笑」「見守るあべラウかわいい」「パラパラとチャーハンがかかってる！？」などといったファンの声が続々と到着している。

■岩本の表情にも注目！中華料理店でカリスマックスチャレンジ

■「カリスマックス」MV