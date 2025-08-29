µþËÜÂç²æ¤¬»ç¤¬¤«¤Ã¤¿ÃåÊª¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ªÑÛ¤È¤·¤¿»Ñ¤Ë¡ÖÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÎï¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
Ã¸¸ò¼Ò ½ñÀÒ±Ä¶ÈÉô¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢µþËÜÂç²æ¡ÊSixTONES¡Ë¤ÎÃåÊª»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①µþËÜÂç²æ¤ÎÃåÊª»Ñ②③²áµî¤Ë¤ÏÈÄÁ°»Ñ¤âÈäÏª
¢£µþËÜÂç²æ¤¬ÃåÊª»Ñ¤ÇÈ¤Àö¤¤¤òÌ£¸«¡ª
·î´©»ï¡Ø¤Ê¤´¤ß¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ØµþËÜÂç²æÄâ¼ç¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¡Ù¤¬Ï¢ºÜÃæ¡£ 8·î28ÆüÈ¯Çä¤Î9·î¹æ¤Ç¤Ï¡ÖÈ¤Àö¤¤¤ÈÈ¬À£¤òÃÎ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤â¤È¡¢¡ÈÇÖ¤´¤È¡É¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¿ßË¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ÇÈ¤Àö¤¤¡Êº«ÉÛ¤ÈÇß´³¤·¡¢¤ï¤º¤«¤Ê±ö¤ÇÌ£¤ò¤Ä¤±¤¿µÛ¤¤Êª¡Ë¤òÌ£¸«¤¹¤ëµþËÜ¤Î¼Ì¿¿¡£»ç¤¬¤«¤Ã¤¿¥°¥ìー¤ÎÃåÊª¤òÅ»¤¤¡¢Ì£¸«¤·¤Æ¤¤¤ëµþËÜ¤Î»Ñ¤ÏÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇöÌ£¤¬¿·Á¯¤Ê¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤âÄÖ¤é¤ì¤¿¡£
SNS¤Ë¤Ï¡ÖÎï¤·¤¤¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤·¤âÑÛ¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÃåÊª¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ë´ãÊ¡¡×¡Ö¹û¤ì¤ë¡×¡ÖÌ£¸«»Ñ¤Ç¤µ¤¨¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÏ·ÊÞÎÁÄâ¤Î¼ãÃ¶Æá¡ÄÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£