749日ぶり勝利、5回を投げ切った直後の表情に集まる注目

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発。5回1失点の快投で実に749日ぶりの白星を挙げた。降板直後のベンチで大谷が見せた“表情”に日本のファンは反応。「さすがにもらい泣き」「見てるこっちが泣けてきた」と共感のコメントが集まった。

この試合、大谷は初回に2三振を奪う好発進。2回には1死二、三塁のピンチを背負ったが、連続三振を奪い無失点で切り抜けた。3回1死からマルテに浴びたソロが唯一の失点だった。被安打はわずか2本で、今季最多の9奪三振。エンゼルス時代の2023年8月9日（同10日）のジャイアンツ戦以来、749日ぶりの白星だった。

5回を投げ切るのは、2023年秋に右ひじを手術してから初めて。先発投手としての責任を果たせたからか、ベンチに戻ると大谷は笑顔を見せた後、空を見上げた。その後周囲からの問いかけに何度もうなずき、充実感を感じさせる表情を見せている。この表情は試合中継のカメラにもとらえられ、日本のファンからはX上に共感のコメントが並んだ。

「羨ましいとかそんなのを超えてて素敵すぎる」

「さすがにもらい泣き」

「2度の手術をしてほんとに不安やプレッシャーが凄かったんだろうね……」

「見てるこっちが泣けてきた 努力し続けた人のいい顔」

「なんか本当に、野球が大好きなんだな」

「749日ぶりの勝利投手だもんね いろんな想いが込み上げるよね」

「もう涙腺崩壊 胸がいっぱい」

「どれほどのプレッシャーだったのだろうかと、私には想像だにできませんが」

大谷は投手として今季11試合に登板し1勝1敗、防御率4.18。5回を投げ切れたことで、今後の起用法にも注目が集まる。



（THE ANSWER編集部）