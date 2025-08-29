バレー女子日本代表の主将を務める石川真佑が２８日、自身のインスタグラムに新規投稿。「ｓｕｍｍｅｒ ｉｔｅｍｓ」と題し、激カワなハンディ扇風機を公開した。

扇風機にはウサギの耳がつけられており、真ん中にはキャラクターをデザイン。満面の笑みを浮かべて公開する石川の雰囲気とぴったりの逸品だ。

ファンからも「かわいい」「石川さんの笑顔ほんとに好きですネイルの赤もめちゃめちゃ似合ってます！！」「ウクライナ戦の石川さんの勝負強さには感動しました」と多くのコメントが集まった。

日本は予選リーグで３戦全勝し、決勝トーナメントへ進出。ウクライナ戦ではチーム最多得点で大逆転勝利へ導いた。さらに格上のセルビア戦でも、第４セットで圧巻のサービスエース連発を決めて流れを呼び込むなど、チームの大黒柱として君臨している。

２９日に行われる決勝トーナメントではタイと対戦。「自分たちと似たテンポのいいチーム。しっかり対応したい」と語っていた主将がつかの間のオフを経て、１５年ぶりのメダルへチームを引っ張る。