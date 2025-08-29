歌手のケイティ・ペリー（40）とジャスティン・トルドー元カナダ首相（53）が、カナダで「素晴らしい時間」を過ごしたという。7月、ケイティとトルドー氏が一緒に夕食を楽しむ姿が目撃され、交際説が浮上した。



【写真】撮られた！食事を楽しむケイティとトルドー氏

ある情報筋は「ピープル」誌に「ジャスティンとケイティは確かにさまざまな面で惹かれ合っていて、カナダで素晴らしい時間を過ごしました」と明かした。「2人は多くの点で意見が一致することを発見し、短い滞在ではありましたが、本当に素晴らしい時間を共有しました」と語っている。



しかし、トルドー氏は2人の出会いがこれほど注目を集めたことに驚いていたという。関係者は「ジャスティンは、プライベートな夕食のことがこれほど多くの人に知られるとは思っていませんでした。また、国際的な関心が急速に高まったことにも驚いていました」と説明した。



現在、ケイティとトルドー氏は明確な交際関係にはなく、元首相は「より控えめな関係を望んでいる」と伝えられている。



トルドー氏はカナダの首相だった2023年8月2日（現地時間）に自身のインスタグラムで、妻のソフィー・グレゴワールさんとの別居を発表していた。結婚から18年だった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）