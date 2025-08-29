保田圭「衝撃の事実が発覚」大先輩への大失態を告白「ショックでひっくり返りそうでした」

モーニング娘。の元メンバーでタレントの保田圭が27日に自身のアメブロを更新。11年ぶりに再会したお笑いタレントの木村祐一への大失態が発覚したことを明かした。

この日、保田は「昨日の生放送『ふんわり』聞いてくださった皆様ありがとうございました」とラジオ番組への出演を報告。「キム兄さんと千葉アナが温かく迎えてくださってリラックスしてモーニング娘。時代のお話を懐かしみながら楽しくお話させて頂きました」と振り返った。

続けて「キム兄さんとは風間トオルさんのお誕生日会の時以来11年ぶりに再会することができました」と明かすも「久しぶりの再会にウキウキしながらスタジオに向かったのですが…衝撃の事実が発覚」したと報告。「その誕生日会の時にキム兄さんから頂いていたLINEをわたくし…まさかの既読スルーしてしまっていたそうで 大先輩にとんでもない大失態をしてしまっていたことを知ってショックでひっくり返りそうでした」と告白した。

木村の反応について「笑って話してくださる優しい大先輩で良かったですー」と安堵した様子でつづり「千葉アナはモーニング娘。愛をたくさん語ってくださって…すごく嬉しかったです」とコメント。「モーニング娘。OGであるということに改めて感謝しましたしすごく嬉しくて、誇らしいです」と心境を述べた。

最後に「聞き逃しちゃったよ！という方はらじるらじるで聴けますのでよろしくお願いします」とつづり、ブログを締めくくった。