RIIZE、「ロラパルーザ南米」出演決定！アルゼンチン・チリ・ブラジルを熱く盛り上げる

RIIZEが、2026年に開催される「Lollapalooza South America（ロラパルーザ南米）」に出演する。

8月29日、アルゼンチン、チリ、ブラジルの3か国で開催される音楽フェスティバル「Lollapalooza South America」のラインナップポスターが公開され、RIIZEの出演が発表された。

RIIZEは、サブリナ・カーペンターやチャペル・ローン、スクリレックスといった世界的スターらと肩を並べ、注目を集めた。

「Lollapalooza South America」は2026年3月13日から15日（現地時間）にアルゼンチン・ブエノスアイレスのサンイシドロ競馬場、チリ・サンティアゴのオイギンス公園、20日から22日にブラジル・サンパウロのインテルラゴス・サーキットで開催される。

1991年にアメリカ・シカゴで始まった「Lollapalooza（ロラパルーザ）」は、毎年平均40万人を動員する世界的な音楽フェスティバルで、現在はアメリカのみならず、アルゼンチン、チリ、ブラジル、ドイツ、フランス、インドなどでも開催されている。

RIIZEは、2024年にK-POPアーティストとして初めてメキシコのポップフェスティバル「Tecate Emblema」に出演した。さらに、日本の「SUMMER SONIC」や、タイの「Rolling Loud」など、世界各地のフェスティバルに次々と参加している。今年10月には、ワールドツアーの一環として、北米公演の開催前に、アメリカの「Austin City Limits Music Festival」にK-POPアイドルとして初めて出演する予定で、さらなる期待が高まっている。

現在、ワールドツアー「RIIZING LOUD」を開催中のRIIZEは、これまでにソウル、兵庫、香港、さいたま、広島、クアラルンプール、福岡での公演を成功裏に終え、8月30日に台北公演を開催する。

