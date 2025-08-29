U−22日本代表がアジア杯予選に臨むメンバー発表！…小杉啓太や塩貝健人ら海外組は4名
日本サッカー協会（JFA）は29日、AFC U23アジアカップサウジアラビア2026予選に臨むU−22日本代表のメンバーを発表した。
2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックを目指すメンバーを中心に構成されているU−22日本代表。来月に控えるAFC U23アジアカップサウジアラビア2026予選ではアフガニスタン、ミャンマー、クウェートと対戦する。
AFC U23アジアカップサウジアラビア2026予選には合計44チームが参加。全チームが11のグループに分けられ、各組の1位と2位のうち成績上位4チームが予選を突破し、開催国サウジアラビアを加えた合計16チームが本大会に出場する。
U−22日本代表を率いる大岩剛監督は小杉啓太（ユールゴーデン／スウェーデン）、保田堅心（ヘンク／ベルギー）、塩貝健人（NEC／オランダ）、後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）の海外組4名を含む合計23名を招集した。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
23 濱崎知康（明治大）
1 小林将天（FC東京）
12 内山翔太（アルビレックス新潟）
▼DF
16 稲垣篤志（明治大）
15 尾崎凱琉（早稲田大）
5 関富貫太（桐蔭横浜大）
21 小杉啓太（ユールゴーデン／スウェーデン）
3 永野修都（ガイナーレ鳥取）
4 土屋櫂大（川崎フロンターレ）
22 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
2 松本遥翔（鹿島アントラーズ）
▼MF
13 保田堅心（ヘンク／ベルギー）
6 菅澤凱（国士舘大）
7 山本丈偉（東京ヴェルディ）
14 名和田我空（ガンバ大阪）
8 嶋本悠大（清水エスパルス）
10 川合徳孟（ジュビロ磐田）
▼FW
17 古谷柊介（東京国際大）
11 塩貝健人（NEC／オランダ）
9 後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）
20 ンワディケウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）
18 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
19 新川志音（サガン鳥栖U−18）
