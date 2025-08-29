U−22日本代表がアジア杯予選に臨むメンバー発表！…小杉啓太や塩貝健人ら海外組は4名

　日本サッカー協会（JFA）は29日、AFC U23アジアカップサウジアラビア2026予選に臨むU−22日本代表のメンバーを発表した。

　2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックを目指すメンバーを中心に構成されているU−22日本代表。来月に控えるAFC U23アジアカップサウジアラビア2026予選ではアフガニスタン、ミャンマー、クウェートと対戦する。

　AFC U23アジアカップサウジアラビア2026予選には合計44チームが参加。全チームが11のグループに分けられ、各組の1位と2位のうち成績上位4チームが予選を突破し、開催国サウジアラビアを加えた合計16チームが本大会に出場する。

　U−22日本代表を率いる大岩剛監督は小杉啓太（ユールゴーデン／スウェーデン）、保田堅心（ヘンク／ベルギー）、塩貝健人（NEC／オランダ）、後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）の海外組4名を含む合計23名を招集した。

　今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK
23　濱崎知康（明治大）
1　小林将天（FC東京）
12　内山翔太（アルビレックス新潟）

▼DF
16　稲垣篤志（明治大）
15　尾崎凱琉（早稲田大）
5　関富貫太（桐蔭横浜大）
21　小杉啓太（ユールゴーデン／スウェーデン）
3　永野修都（ガイナーレ鳥取）
4　土屋櫂大（川崎フロンターレ）
22　岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
2　松本遥翔（鹿島アントラーズ）

▼MF
13　保田堅心（ヘンク／ベルギー）
6　菅澤凱（国士舘大）
7　山本丈偉（東京ヴェルディ）
14　名和田我空（ガンバ大阪）
8　嶋本悠大（清水エスパルス）
10　川合徳孟（ジュビロ磐田）

▼FW
17　古谷柊介（東京国際大）
11　塩貝健人（NEC／オランダ）
9　後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）
20　ンワディケウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）
18　石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
19　新川志音（サガン鳥栖U−18）