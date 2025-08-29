ANAあきんどは、マイルが貯まるふるさと納税サイト「ANAのふるさと納税」で、8月29日の限定企画として、数量限定の返礼品を設定する。

北海道別海町の「別海牛 味付焼肉 1.2キロ」を1,000個限定で13,000円、北海道栗山町の「日原メロン（レッド種、1.7キロ1玉）」を500個限定で11,000円、沖縄県恩納村の「HIYORIオーシャンリゾート沖縄 オーシャンビュースイート2泊（朝食・館内利用券1万円付）」を50個限定で363,000円、岐阜県本巣市の「A5等級 飛騨牛肩ロース すき焼き・しゃぶしゃぶ用 500g」を500個限定で18,000円、宮城県気仙沼市の「訳あり 塩サバ フィレ 3kg」を300個限定で10,500円などで提供する。

通常はANAマイレージクラブのマイルが100円につき1マイル獲得できるほか、ANAカード決済でも200円で1マイル獲得できる。また、8月限定の「週末 Boost Day」では全返礼品を対象にマイル数を2倍付与している。さらに、ANAカードを2万円以上利用した初めての寄附で最大8倍を付与している。