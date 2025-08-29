「18歳ってすごい！」「後藤選手、塩貝選手の２トップとか夢がありそう」U-23アジア杯予選を戦う大岩Jメンバーにファン注目！「10番なの凄すぎる」
大岩剛監督が率いるU-22日本代表は、９月にU-23アジアカップ・サウジアラビア2026予選を戦う。同予選に臨むメンバーが８月29日に発表された。
欧州組は後藤啓介や小杉啓太ら４人、大学生は岡部タリクカナイ颯斗や関富貫太ら８人、その他は名和田我空、嶋本悠大らJクラブ勢で、鳥栖U-18からも選出された。
サッカー日本代表の公式アカウントなどでも公表されると、SNS上では以下のような声があがった。
「名和田くんおめでとう！」
「小杉くんも選出...！」
「これけっこうガチメンじゃない？？？」
「海外組＋当落線上みたいなメンバー？？」
「後藤くんと徳孟くん呼ばれてるのでうれひ〜」
「小杉、後藤、塩貝のA代表見れるのはワールドカップ後からですかね」
「後藤選手、塩貝選手の２トップとか夢がありそうです」
「悠大、世界の舞台で自分の力をアピール出来るよう頑張れ！」
「国内組だけでもやれる事を証明してほしい」
「背番号は「10」！後藤君とのホットラインが楽しみすぎる」
「このメンツで選ばれたのやばいし10番なの凄すぎる」
「土屋選手だけではなく下部組織出身の濱崎選手も選ばれている」
「大関、奏真はチーム事情で出せない感じかな？」
「マサやったね！飛躍を期待」
「いつものせな君らしく暴れてきてください」
「18歳でU22代表ってすごい！」
「飛び級!? 素晴らしい！がんばれ遥翔！」
なお、同予選で日本はグループBに入り、クウェート、ミャンマー、アフガニスタンと対戦する。大岩ジャパンに選ばれた23人は以下のとおり。
GK
１小林将天（FC東京）
12内山翔太（アルビレックス新潟）
23濱粼知康（明治大）
DF
２松本遥翔（鹿島アントラーズ）
３永野修都（ガイナーレ鳥取）
４土屋櫂大（川崎フロンターレ）
５関富貫太（桐蔭横浜大）
15尾崎凱琉（早稲田大）
16稲垣篤志（明治大）
21小杉啓太（ユールゴーデン／SWE）
22岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
MF
６菅澤 凱（国士舘大）
７山本丈偉（東京ヴェルディ）
８嶋本悠大（清水エスパルス）
10川合徳孟（ジュビロ磐田）
13保田堅心（ヘンク／BEL）
14名和田我空（ガンバ大阪）
FW
９後藤啓介（シント＝トロイデン／BEL）
11塩貝健人（NEC／NED）
17古谷柊介（東京国際大）
18石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
19新川志音（鳥栖U-18）
20ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
欧州組は後藤啓介や小杉啓太ら４人、大学生は岡部タリクカナイ颯斗や関富貫太ら８人、その他は名和田我空、嶋本悠大らJクラブ勢で、鳥栖U-18からも選出された。
サッカー日本代表の公式アカウントなどでも公表されると、SNS上では以下のような声があがった。
「名和田くんおめでとう！」
「小杉くんも選出...！」
「これけっこうガチメンじゃない？？？」
「海外組＋当落線上みたいなメンバー？？」
「後藤くんと徳孟くん呼ばれてるのでうれひ〜」
「小杉、後藤、塩貝のA代表見れるのはワールドカップ後からですかね」
「後藤選手、塩貝選手の２トップとか夢がありそうです」
「悠大、世界の舞台で自分の力をアピール出来るよう頑張れ！」
「国内組だけでもやれる事を証明してほしい」
「背番号は「10」！後藤君とのホットラインが楽しみすぎる」
「このメンツで選ばれたのやばいし10番なの凄すぎる」
「土屋選手だけではなく下部組織出身の濱崎選手も選ばれている」
「大関、奏真はチーム事情で出せない感じかな？」
「マサやったね！飛躍を期待」
「いつものせな君らしく暴れてきてください」
「18歳でU22代表ってすごい！」
「飛び級!? 素晴らしい！がんばれ遥翔！」
GK
１小林将天（FC東京）
12内山翔太（アルビレックス新潟）
23濱粼知康（明治大）
DF
２松本遥翔（鹿島アントラーズ）
３永野修都（ガイナーレ鳥取）
４土屋櫂大（川崎フロンターレ）
５関富貫太（桐蔭横浜大）
15尾崎凱琉（早稲田大）
16稲垣篤志（明治大）
21小杉啓太（ユールゴーデン／SWE）
22岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
MF
６菅澤 凱（国士舘大）
７山本丈偉（東京ヴェルディ）
８嶋本悠大（清水エスパルス）
10川合徳孟（ジュビロ磐田）
13保田堅心（ヘンク／BEL）
14名和田我空（ガンバ大阪）
FW
９後藤啓介（シント＝トロイデン／BEL）
11塩貝健人（NEC／NED）
17古谷柊介（東京国際大）
18石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
19新川志音（鳥栖U-18）
20ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介