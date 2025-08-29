「今日好き」倉八音羽、へそ出し美脚コーデでBBQ満喫「ボディシール？」「へそピかっこいい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた倉八音羽が29日、自身のInstagramを更新。バーベキューでの写真を公開した。
【写真】「今日好き」ギャルJK、へそ出し美脚コーデで大胆露出
倉八は「新宿の屋上BBQ行ってきた」と白いTシャツとデニムショートパンツのコーディネートで屋上バーベキューを楽しむ写真を公開。美しいウエストと脚を披露し、「夏終わんのいややーーーー」と夏の終わりを惜しんでいる。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群すぎる」「へそ出しコーデ最高」「美脚」「夏らしくて可愛い」「BBQ楽しそう」「へそピかっこいい」「コーデ参考になる」「ボディシール？」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」からの継続で「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」ギャルJK、へそ出し美脚コーデで大胆露出
◆倉八音羽、へそ出し美脚コーデでBBQ満喫
倉八は「新宿の屋上BBQ行ってきた」と白いTシャツとデニムショートパンツのコーディネートで屋上バーベキューを楽しむ写真を公開。美しいウエストと脚を披露し、「夏終わんのいややーーーー」と夏の終わりを惜しんでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」からの継続で「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】