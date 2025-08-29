»°µÈºÌ²Ö¡¢¶»¸µÆ©¤±¤ëÂçÃÀ¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥³¡¼¥ÇÈäÏª¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Èþ¡×¡ÖÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¡×¤ÈÇ®»ëÀþ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/29¡Û½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î»°µÈºÌ²Ö¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Calvin Klein¡Ê¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°µÈºÌ²Ö¡¢¾×·â¤ÎÂçÃÀ¥·¡¼¥¹¥ë¡¼
»°µÈ¤Ï¡ÖCalvin Klein Harajuku Flagship. Congratulations¡ªWhich pictures do you like best¡©¡×¤ÈCalvin Klein¸¶½É¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¹õ¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ëÂçÃÀ¤Ê¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥â¡¼¥É¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¥¹¥È¥¢Æâ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Èþ¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËåºÎï¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ì¥ÎÏ¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡»°µÈºÌ²Ö¡¢ÂçÃÀ¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¹õ¥³¡¼¥ÇÈäÏª
