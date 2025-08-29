40代男性です。年収240万円で結婚を考えているのですが、やはり相手には働いてもらう必要がありますよね…一般的な“40代の年収”はどれぐらいなのでしょうか？

40代男性の平均年収はどれくらい？

40代で結婚や家計の将来を考えるとき、まず気になるのが「今の収入で生活できるかどうか」ではないでしょうか。まずは、最新の統計をもとに、同世代の平均年収や結婚生活に必要とされる世帯年収の目安を見ていきましょう。



国の統計に見る「40代男性の年収」

厚生労働省の「令和6年 賃金構造基本統計調査」によると、40～44歳の男性の平均年収（所定内給与額×12ヶ月＋年間賞与）は約532万円です。また、45～49歳では約565万円となっています。この数字は、正社員を中心とした平均であるため、非正規雇用者を含めるともう少し低くなる可能性があります。

年収240万円という水準は、全国の40代男性の平均と比べると半分以下ですが、生活の状況や働き方によっては成り立たない水準とはかぎりません。重要なのは、「世帯全体でどう支え合うか」という視点です。



世帯年収はどのくらい必要？

2024年の総務省「家計調査 家計収支編」によると、2人以上の勤労者世帯の消費支出は1ヶ月あたり32万5137円でした。この支出額は、住居費・食費・通信費・保険料などを含むもので、年額に換算すると約390万円になります。

年収240万円の場合、平均的な支出をカバーするのは難しく、共働きなどで世帯収入を確保する必要があるかもしれません。



共働き世帯はどれくらい増えている？

家庭のかたちは時代とともに変化しています。かつて主流だった専業主婦世帯は今では少数派となり、共働き世帯が年々増加しています。ここでは、共働きの割合や実際の家計バランスをデータに基づいてみてきましょう。



専業主婦（夫）世帯との割合比較

内閣府「男女共同参画白書（令和7年版）」によると、妻が64歳以下の世帯における共働き世帯の割合は約7割を占めています。1980年代は専業主婦世帯が主流でしたが、現在では完全に逆転しており、共働きを希望する女性が増えています。



共働き家庭の家計バランス

例えば、世帯主の年収が240万円で、配偶者がパートなどで年収150万円ある場合、世帯年収は390万円になります。配偶者の年収が200万円であれば、世帯年収は440万円です。

この水準であれば、住まいを賃貸にしたり車の保有を見直したり、家計を工夫することで十分に生活を維持できるでしょう。子どもを持つ場合は、教育費などの追加支出も生じますが、家計全体でバランスをとることで、安定した生活を送ることは可能です。



家計管理で意識したいポイント

共働きであっても、家計に余裕があるとはかぎりません。収入に見合った支出を心がけ、将来の出費にも備えておくことが大切です。ここでは、日々の収支の見直し方や、ライフイベントに向けた資金準備の考え方について紹介します。



支出の見直しで生活の余裕を

収入を大きく増やすのが難しい場合は、支出を抑えるという選択肢があります。例えば、家賃が収入の3割以上を占めている場合は、より家賃の低い物件への引っ越しを検討するのがおすすめです。ほかにも、格安スマホへの乗り換え、保険の見直し、サブスクなどの固定支出を整理して無駄を減らす工夫が生活のゆとりにつながります。

一つひとつの節約が数千円単位でも、年間で見れば大きな金額です。生活の質を大きく下げることなく支出を調整することで、精神的な余裕も生まれるでしょう。



ライフイベントとお金の準備

結婚生活には、将来的にさまざまな支出が発生します。出産・育児・住宅購入・介護など、人生の節目に備えておくことも大切です。たとえ今は余裕がなくても、ボーナス時に少しずつ貯蓄する、NISAなどの制度を活用して資金を増やすといった方法で、将来への備えは始められます。

2人で家計の将来を一緒に考えていくことは、経済的な不安を減らすだけでなく、パートナーとの信頼関係を深める意味でも大切です。



パートナーと共に支え合う家計のあり方を考えよう

年収240万円という水準だけ見ると、結婚生活に不安を感じるのも無理はありません。しかし、現代の主流は共働きであり、家計を2人で支えるという考え方が一般的です。収入に合わせた生活設計や支出の見直し、さらに将来への備えを意識することで、無理のない結婚生活を送ることは十分に可能でしょう。



出典

厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 表番号1

総務省 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 2024年 表番号1-1

内閣府男女共同参画局 令和7年版男女共同参画白書（全体版）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー