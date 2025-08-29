¡ÖÅÁÅý¤Îº×¤ê¡×Éü³è¤Ø¡¡¥¢¥ï¥Ó250Ëü¸Ä¤Û¤ÜÁ´ÌÇ¡¢¼«Âð¤¬Á´¾Æ¡ÄÈïºÒ¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¡¡ÂçÁ¥ÅÏ¡¦»³²Ð»ö¤«¤éÈ¾Ç¯¡Únews23¡Û
Ê¿À®°Ê¹ß¡¢¹ñÆâºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿´ä¼ê¡¦ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î»³²Ð»ö¤ÎÈ¯À¸¤«¤éÈ¾Ç¯¡£ÄÞº¯¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ë¤Ê¤«¡¢100Ç¯Â³¤¯²Æº×¤ê¤òÉü³è¤µ¤»¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤ä»Å»ö¤ò²Ð»ö¤Ç¼º¤Ã¤¿20Âå¤¬º×¤ê¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡È¼ã¼Ô¤¬±¿±Ä¡É¤Î²Æº×¤ê¤ò±þ±ç¡¡¾þ¤êºî¤ê¤òÃ´¤¦¹âÎð¼Ô
»Ô¤ÎÌó10¡ó¤¬Ç³¤¨¡Ä¼«Âð¤Ï¹¹ÃÏ¤Ë
´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¡¢»°Î¦Ä®¤Î°½Î¤ÃÏ¶è¤Ç¡¢100Ç¯Â³¤¯²Æº×¤ê¡£ÅÁÅý·ÝÇ½¤ä¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î½ÐÅ¹¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
È¾Ç¯Á°¡¢º×¤ê²ñ¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë¤â²Ð¤¬Ç÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯2·î¤Ëµ¯¤¤¿»³²Ð»ö¡£ÄÃ²Ð¤Þ¤Ç¤ÏÌó1¤«·îÈ¾¤òÍ×¤·¡¢»Ô¤ÎÌÌÀÑ¤ÎÌó10%¤¬¾Æ¤±¡¢½»Âð¤Ê¤É226Åï¤¬Èï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Âð¤¬Á´¾Æ ÅìÀîº£¤µ¤ó¡Ê3·î¡Ë
¡Ö¤¤¤¶ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤³¤Î²È¤Ë¤Ïµ¢¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¤¢¤Î»³²Ð»ö¤«¤éÈ¾Ç¯¡¢º£¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ï¹¹ÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÀîº£¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦¤Û¤Ü¤Û¤Ü¡¢²¿¤â¤Ê¤¤·Á¤Ç¤¹¤Í¡×
²¾Àß½»Âð¤Ë½»¤á¤ë¤Î¤Ï2Ç¯´Ö¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤ËºÆ·ú¤¹¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÀîº£¤µ¤ó
¡Ö¼«Á³¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×
7·îËö¤Î»þÅÀ¤Ç²òÂÎ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿·úÊª¤Î¤¦¤Á¡¢¤ï¤º¤«3%¡£¶á½ê¤Ë¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ï¥Ó250Ëü¸Ä¡¡¤Û¤ÜÁ´ÌÇ
»³²Ð»ö¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ï¡¢½»Âð¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÁ¥ÅÏ¤Ç3Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¢¥ï¥Ó¤ÎÍÜ¿£¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÅÀîæÆÂÀ¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÄÅÇÈ¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿ÍÜ¿£¾ì¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï»³²Ð»ö¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸µÀµÜÆËÌÆüËÜ¿å»º ¸ÅÀîæÆÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¥¢¥ï¥Ó¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤«¡×
Ìó250Ëü¸Ä¤Î¥¢¥ï¥Ó¤Ï»³²Ð»ö¤ÎÄäÅÅ¤Ç»À·ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Û¤ÜÁ´ÌÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿åÁå¤Ë³¤¿å¤òÁ÷¤ë¥Ñ¥¤¥×¤â¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²Áí³Û¤Ï5²¯±ß¤«¤é6²¯±ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ï¥Ó¤Ï½Ð²Ù¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë°é¤Ä¤Þ¤Ç3Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ï¤º¤«¤ËÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤È1Ç¯È¾¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð²Ù¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´Ö¤Î¿Í·ïÈñ¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¸µÀµÜÆËÌÆüËÜ¿å»º ¸ÅÀîæÆÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡Ê½¾¶È°÷¤Ï¡Ë14¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï2¿Í¤À¤±¤³¤Á¤é¤Çºî¶È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏºßÀÒ½Ð¸þ¤äÅ¾ÀÒ½Ð¸þ¤Ë¡×
¸ÅÀî¤µ¤ó¤Èº£¤µ¤ó¡¢2¿Í¤¬¼Â¹Ô°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¡Ö²Æº×¤ê¡×
À¸¶È¤ò¼º¤Ã¤¿¸ÅÀî¤µ¤ó¤È¡¢²È¤¬Á´¾Æ¤·¤¿º£¤µ¤ó¡£2¿Í¤¬¼Â¹Ô°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤¬¡¢°½Î¤ÃÏ¶è¤Î²Æº×¤ê¤Ç¤¹¡£
¼«Âð¤¬Á´¾Æ ÅìÀîº£¤µ¤ó¡Ê6·î¡Ë
¡Öº£²ó6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²Æº×¤ê¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×
¼ã¼Ô¤¬±¿±Ä¤òÃ´¤¦¤Î¤¬ÅÁÅý¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç2024Ç¯¤Þ¤ÇÃæ»ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éü³è¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Ëµ¯¤¤¿»³²Ð»ö¡£³«ºÅ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢À¼¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤¬º£¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ø»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍ¤Æ°¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢ÂçÁ¥ÅÏ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅìÀîº£¤µ¤ó
¡ÖÂçÁ¥ÅÏÁ´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¿ôÇ¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤ê°ìÁØ¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀèÀ¸Êý¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤ê¡¢¿´¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤·¡¢»ä¤â²¿¤«¤ªÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
100Ç¯Â³¤¯²Æº×¤ê¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»³²Ð»ö¤ÇÁ´°÷¤¬ÈòÆñ¤·¤¿¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ï¡¢º×¤ê¤Î»ñ¶â¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æþµï¼Ô¤¬¾þ¤êºî¤ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþµï¼Ô¡Ê92¡Ë
¡Ö¡ÊQ.¼«¿È¤¬²Æº×¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡©¡ËÀÄ½Õ»þÂå¡¢²¿½½Ç¯¤âÁ°¡£¿·¤·¤¤Íá°á¤òÃå¤Æ¡¢²¼ÂÌ¤òÍú¤¤¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤º¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×
Æþµï¼Ô¡Ê96¡Ë
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡¢°½Î¤¤Ï¡×
¤ä¤°¤é¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¾Ð´é¡¡²Æº×¤ê¡Ö¤³¤ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡×
¤Ä¤¤¤Ë·Þ¤¨¤¿²Æº×¤ê¡£¤ä¤°¤é¤Î¼þ¤ê¤Ë¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷¤âÂçË»¤·¤Ç¤¹¡£
º×¤ê¤ËÍè¤¿¿Í
¡Ö¤¿¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤¹¤´¤¯µ×¤·¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÉü¶½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ß¤ó¤Ê¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤Îº×¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
2000¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿²Æº×¤ê¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÏÌß¤Þ¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ï¥Ó¤òÀ¸»º ¸ÅÀîæÆÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈïºÒ¤«¤é¤ÎÉü¶½¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬º×¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿²Æ¡¢Éü¶½¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤¬Á´¾Æ ÅìÀîº£¤µ¤ó
¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢Ì´¸«¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»ä1¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³èµ¤¤¢¤ë°½Î¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤òÎå¤ß¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×